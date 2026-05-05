On dirait presque que le tableau danse !, Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes
On dirait presque que le tableau danse !, Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes samedi 23 mai 2026.
On dirait presque que le tableau danse ! Samedi 23 mai, 17h00 Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Les élèves réinterprètent l’oeuvre Rythme syncopé de Sonia Delaunay lors d’une performance où se mêlent jazz, percussions corporelles et mise en scène plastique.
Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Peinture italienne du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Peinture française et flamande du XIXe siècle. Peinture française académique et éclectique fin XIXe siècle. Art contemporain international.
La classe, l’œuvre !
Crédit photographique : Gérard Blot/Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais des Champs Elysées
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