On dirait presque que le tableau danse !, Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

On dirait presque que le tableau danse ! Samedi 23 mai, 17h00 Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves réinterprètent l’oeuvre Rythme syncopé de Sonia Delaunay lors d’une performance où se mêlent jazz, percussions corporelles et mise en scène plastique.

Palais des Beaux-Arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Peinture italienne du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Peinture française et flamande du XIXe siècle. Peinture française académique et éclectique fin XIXe siècle. Art contemporain international.

La classe, l’œuvre !

Crédit photographique : Gérard Blot/Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais des Champs Elysées