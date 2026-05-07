ON DIVORCE QUAND ? LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Toulouse

ON DIVORCE QUAND ?

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:15:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

Plongez dans une comédie avec Julie et Faudel !

Ils sont amis et gays.

Pour gagner un million d’euros, offert par un jeu de télé-réalité, ils doivent se marier ensemble et faire croire qu’ils sont un couple hétéro.

Les emmerdes commencent… 20 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

Dive into comedy with Julie and Faudel!

L’événement ON DIVORCE QUAND ? Toulouse a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE