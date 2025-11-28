ON DOCKS LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Saint-Nazaire

ON DOCKS Vendredi 28 novembre, 19h00 LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T19:00:00 – 2025-11-28T21:00:00

Fin : 2025-11-28T19:00:00 – 2025-11-28T21:00:00

On Docks, c’est du rock alternatif combinant des rythmiques puissantes et dynamiques à la douceur des ballades mélodiques. Leur répertoire est majoritairement constitué de compositions, quelques reprises viennent compléter la setlist, mais toujours à la sauce On Docks !

LEVЯETTE CAFÉ SAINT NAZAIRE 10 place du Commando, 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=gzff3fnQXfo »}] Le Levrette Café St-Nazaire est situé dans un lieu unique en son genre, face à l’océan. Il saura vous charmer grâce à sa vue imprenable, les pieds dans le sable. Sa grande terrasse privée est l’endroit parfait pour prendre l’apéro entre copains, en famille ou entre collègues.

De nombreuses animations et soirées à thème chaque mois vous seront proposées par l’équipe de St-Nazaire !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Rock alternatif