Informations pratiques

On en pense quoi ? Bibliothèque Bellangerais Rennes Samedi 17 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre et atelier pour aiguiser son regard de spectateur

La bibliothèque et le festival Marmaille proposent une rencontre autour du spectacle « Le serment du guéridon » des compagnies Hop!Hop!Hop! et Bakelite, spectacle joué le 15 octobre à 19h30 à Lillico. (Spectacle sur réservation auprès de Lillico.)

Aude Denis, metteuse en scène, propose un atelier pour aiguiser son regard de spectateur : « J’ai adoré ! c’était super ! », « Moi, j’ai pas aimé… c’était nul ce spectacle»… et si on allait un peu plus loin ?

Un temps pour mettre des mots sur cequ’on a vu, ressenti, traversé, compris… ou pas !

Rencontre ouverte à toutes et tous à la bibliothèque sans réservation.

Adultes & ados à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-17T12:00:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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