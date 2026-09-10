On en pense quoi ? Bibliothèque Bellangerais Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
On en pense quoi ? Bibliothèque Bellangerais Rennes Samedi 17 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Rencontre et atelier pour aiguiser son regard de spectateur
La bibliothèque et le festival Marmaille proposent une rencontre autour du spectacle « Le serment du guéridon » des compagnies Hop!Hop!Hop! et Bakelite, spectacle joué le 15 octobre à 19h30 à Lillico. (Spectacle sur réservation auprès de Lillico.)
Aude Denis, metteuse en scène, propose un atelier pour aiguiser son regard de spectateur : « J’ai adoré ! c’était super ! », « Moi, j’ai pas aimé… c’était nul ce spectacle»… et si on allait un peu plus loin ?
Un temps pour mettre des mots sur cequ’on a vu, ressenti, traversé, compris… ou pas !
Rencontre ouverte à toutes et tous à la bibliothèque sans réservation.
Adultes & ados à partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T12:00:00.000+02:00
1
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026