On est bien là | Sébastien Marx | Humour rue Charles de Gaulle Châteaubernard

rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Début : 2025-12-10 20:30:00
2025-12-10

Suite au succès de son spectacle “Un New Yorkais À Paris”, Sebastian est de retour ! Après 15 ans en France, Sebastian est foutu il est bien là…
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81 

English :

Following the success of his show Un New Yorkais À Paris, Sebastian is back! After 15 years in France, Sebastian is done for: he’s right here?

German :

Nach dem Erfolg seiner Show Ein New Yorker in Paris ist Sebastian wieder da! Nach 15 Jahren in Frankreich ist Sebastian am Ende: Er ist wieder da!

Italiano :

Dopo il successo del suo spettacolo Un New Yorkais À Paris, Sebastian è tornato! Dopo 15 anni in Francia, Sebastian ha finito: è tornato?

Espanol :

Tras el éxito de su espectáculo Un New Yorkais À Paris, ¡Sebastian está de vuelta! Tras 15 años en Francia, Sebastian ha terminado: ¿ha vuelto?

