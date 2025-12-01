On est bien là | Sébastien Marx | Humour rue Charles de Gaulle Châteaubernard
On est bien là | Sébastien Marx | Humour rue Charles de Gaulle Châteaubernard mercredi 10 décembre 2025.
On est bien là | Sébastien Marx | Humour
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard Charente
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 20:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Suite au succès de son spectacle “Un New Yorkais À Paris”, Sebastian est de retour ! Après 15 ans en France, Sebastian est foutu il est bien là…
.
rue Charles de Gaulle Le Castel Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 76 81
English :
Following the success of his show Un New Yorkais À Paris, Sebastian is back! After 15 years in France, Sebastian is done for: he’s right here?
German :
Nach dem Erfolg seiner Show Ein New Yorker in Paris ist Sebastian wieder da! Nach 15 Jahren in Frankreich ist Sebastian am Ende: Er ist wieder da!
Italiano :
Dopo il successo del suo spettacolo Un New Yorkais À Paris, Sebastian è tornato! Dopo 15 anni in Francia, Sebastian ha finito: è tornato?
Espanol :
Tras el éxito de su espectáculo Un New Yorkais À Paris, ¡Sebastian está de vuelta! Tras 15 años en Francia, Sebastian ha terminado: ¿ha vuelto?
L’événement On est bien là | Sébastien Marx | Humour Châteaubernard a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Cognac