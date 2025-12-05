On est pas des Grenouilles Le Porzou Concarneau
vendredi 5 décembre 2025.
On est pas des Grenouilles
Le Porzou Gymnase du Porzou Concarneau Finistère
19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Spectacle jeune public, dans le cadre du Festival « Théâtre À Tout Âge »
Cie Arcosm Thomas Guerry
Danse et musique
À voir en famille, dès 7 ans
Petite salle de la Halle des Sports du Porzou
Le syndrome de la grenouille, c’est se laisser cuire à petit feu, sans réagir aux changements subtils d’une situation qui dégénère dans l’eau froide, tiède, chaude puis bouillante, notre amie grenouille barbote, s’adapte, s’habitue… au risque de finir en persillade ! Et nous ? Arcosm questionne notre capacité d’adaptation en testant joyeusement ses limites… gare au bouillon !
Billetterie en ligne https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/ .
Le Porzou Gymnase du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 95
