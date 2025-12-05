On est pas des Grenouilles Le Porzou Concarneau

Le Porzou Gymnase du Porzou Concarneau Finistère

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Spectacle jeune public, dans le cadre du Festival « Théâtre À Tout Âge »

Cie Arcosm Thomas Guerry

Danse et musique

À voir en famille, dès 7 ans

Petite salle de la Halle des Sports du Porzou

Le syndrome de la grenouille, c’est se laisser cuire à petit feu, sans réagir aux changements subtils d’une situation qui dégénère dans l’eau froide, tiède, chaude puis bouillante, notre amie grenouille barbote, s’adapte, s’habitue… au risque de finir en persillade ! Et nous ? Arcosm questionne notre capacité d’adaptation en testant joyeusement ses limites… gare au bouillon !

Billetterie en ligne https://billetterie-concarneauscenes.tickandlive.com/ .

Le Porzou Gymnase du Porzou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 95

