On est si peu de chose Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
On est si peu de chose Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère dimanche 12 avril 2026.
Romans-sur-Isère
On est si peu de chose
Théâtre de la Presle Avenue du Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – – EUR
Enfants de 0 à 11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:00:00
fin : 2026-04-12 21:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Création originale mise en scène par l’Association, sur le thème de l’exclusion.
.
Théâtre de la Presle Avenue du Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 60 10 association.arthemusic@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Original creation staged by the Association, on the theme of exclusion.
L’événement On est si peu de chose Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-04-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Portes ouvertes de L’Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d’Art L’Elixir des Couleurs Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Visite-démonstrations Histoire, plissage, coupe et montage d’un éventail #6 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Appâts d’Anges Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Portes ouvertes de l’atelier Maison Ticha couture #5 Journée Européennes des Métiers d’Art Maison Ticha Couture Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Rencontre avec Raphaël Vincent, Les Trouvailles #3 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Trouvailles Romans-sur-Isère 7 avril 2026
- Portes ouvertes de Claire Sarma Créations #8 Journées Européennes des Métiers d’Art Claire Sarma Créations Romans-sur-Isère 7 avril 2026