On est si peu de chose Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

On est si peu de chose

Théâtre de la Presle Avenue du Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – – EUR

Enfants de 0 à 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:00:00

fin : 2026-04-12 21:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Création originale mise en scène par l’Association, sur le thème de l’exclusion.

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Théâtre de la Presle Avenue du Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 38 60 10 association.arthemusic@hotmail.com

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English :

Original creation staged by the Association, on the theme of exclusion.

L’événement On est si peu de chose Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-04-04 par Valence Romans Tourisme