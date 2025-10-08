On est tous le con d’un autre… Enfin y’en a qui ont de l’avance Châteauroux

On est tous le con d’un autre… Enfin y’en a qui ont de l’avance

L’Ouragan du rire vous présente le one-man show On est tous le con d’un autre… Enfin y’en a qui ont de l’avance !

A travers sa vie Seb vous fait revivre vos galères c’est l’effet boomerang , la seule différence c’est que cette fois vous allez en rire ! Oh ! Les Cons ! Voici une expression que l’on utilise quotidiennement dans nos vies de tous les jours, Seb vous présente une bonne panoplie de cons, sans oubliez d’ironiser sur ses propres conneries ! En passant par des séquences émotions en vous faisant partager sa grande sensibilité et son amour des mots, avec ses instants poésie qui bouleversent. Un one-man show moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n’êtes pas prêt de l’oublier…

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Spectacle accessible à partir de 12 ans.

Billetterie disponible à l'office de tourisme de Châteauroux et en ligne (ouragandurire.fr). 20€.

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

Date : Vendredi 2026-01-16
Tarif : 20€

English :

L’Ouragan du rire presents the one-man show On est tous le con d’un autre… At least some of us are ahead of the game !

German :

L’Ouragan du rire präsentiert Ihnen die One-Man-Show On est tous le con d’un autre… Enfin y’en a qui ont de l’avance !

Italiano :

L’Ouragan du rire presenta il one-man show On est tous le con d’un autre… Almeno alcuni di noi sono in anticipo sul gioco !

Espanol :

L’Ouragan du rire presenta el espectáculo unipersonal On est tous le con d’un autre… ¡Al menos algunos de nosotros vamos por delante !

