ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux

ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE – SALLE EDITH PIAF Chateauroux vendredi 16 janvier 2026.

ON EST TOUS LE CON D’UN AUTRE Début : 2026-01-16 à 21:00. Tarif : – euros.

Ce spectacle fête ses 20 ans ! Seb vous invite dans une version plus intime mais encore plus drôleÀ travers sa vie Seb vous fait revivre vos galères c’est l’effet boomerang , la seule différence c’est que cette fois vous allez en rire !Il nous brosse une jolie brochette de cons que l’on croise chaque jour.En 20 ans le show a évolué avec son temps, tout comme les cons plus nombreux chaque année, vous avez remarqué ? (si votre réponse est non posez vous des questions).Seb n’oublie pas avant tout de se moquer de lui-même avec l’autodérision de son parcours scolaire catastrophique, de son hyper sensibilité, son comportement au volant (comme vous , non ?)…Fonctionnaires, agents SNCF, Seb vous fait une déclaration d’amour à ne pas louper !En passant par des séquences émotions en vous faisant partager sa grande sensibilité et son amour des mots, avec ses instants poésie qui bouleversent. Un seul en scène moderne, dynamique alliant fous rires et émotions, un cocktail décapant qui vous fera passer un tel moment que vous n’êtes pas prêt de l’oublier…Le saviez-vous ?Succès au festival d’AvignonPlus de 400 représentations dans toute la FranceCe spectacle emporte tout sur son passage !Artiste :Seb Martinez

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE EDITH PIAF 22 Rue Eugene Delacroix 36000 Chateauroux 36