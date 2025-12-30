ON EST TOUS PORTES SUR LA QUESTION CAFE THEATRE DES 3T Toulouse
vendredi 24 avril 2026.
Début : 2026-04-24 à 20:00.
Une comédie croustillante à 4 personnages. Auteurs : S. Azzopardi, S. Danino, M. Courcier, H.Devolder, C. Greep, C. Michel. Mise en scène Gérard Pinter.Le sujet:Entre frustration, addiction et ronron, le sexe reste un sujet universel car on peut se le dire sans se cacher : on est tous portés sur la question ! Une comédie croustillante pour les couples, les célibataires, les alpinistes de haut vol et pour tous ceux qui sont intéressés par le 7ème ciel ! 1h10 sans vulgarité et bien au contraire, 1h10 d’amour et d’humour !
CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31