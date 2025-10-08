ON FABRIQUE, ON VEND, ON SE PAIE

Ferrals-les-Corbières Aude

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

On fabrique, on vend, on se paie.

Le Bain Collectif (13)

Une aventure collective

Besançon, été 1973. Suite au rachat de l’usine Lip, un plan de licenciement est annoncé ils sont “les 480 à dégager”. Débute alors pour les ouvriers et les ouvrières de l’usine, fleuron de l’horlogerie française, une des grèves les plus emblématiques de la fin des “Trente Glorieuses”, qui rencontrera un écho presque mythifié dans l’histoire ouvrière.

Durée 1h30

Tout Public à partir de 12 ans.

Réservation obligatoire.

Les+ de 18h à 19h Conférence de Benoît Borrits, économiste, chercheur, auteur de nombreux ouvrages

sur les Scops, organisée par les Amis du Monde diplomatique à l’Espace Culturel des Corbières (salle restauration) gratuit.

Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr

English :

We make, we sell, we pay.

Le Bain Collectif (13)

A collective adventure

Besançon, summer 1973. Following the takeover of the Lip factory, a redundancy plan is announced: they are ?the 480 to go? This marked the beginning of one of the most emblematic strikes of the end of the ?Trente Glorieuses? for the men and women who worked at this flagship French watchmaking plant, a strike that has become almost mythical in labor history.

Running time: 1h30

Suitable for all audiences aged 12 and over.

Reservations required.

Les+ 6pm to 7pm Conference by Benoît Borrits, economist, researcher and author of numerous works

on Scops, organized by Les Amis du Monde diplomatique at Espace Culturel des Corbières (salle restauration) free.

German :

Wir stellen her, wir verkaufen, wir bezahlen uns.

Le Bain Collectif (13)

Ein kollektives Abenteuer

Besançon, Sommer 1973. Nach der Übernahme der Lip-Fabrik wird ein Entlassungsplan angekündigt: Es sind ?die 480, die gehen sollen? Für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabrik, die das Flaggschiff der französischen Uhrenindustrie ist, beginnt einer der symbolträchtigsten Streiks am Ende der Trente Glorieuses , der in der Geschichte der Arbeiterschaft ein fast mythisches Echo findet.

Dauer: 1,5 Stunden

Für alle Zuschauer ab 12 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Les+: von 18 bis 19 Uhr Vortrag von Benoît Borrits, Wirtschaftswissenschaftler, Forscher und Autor zahlreicher Bücher

über Scops, organisiert von den Freunden von Le Monde diplomatique im Espace Culturel des Corbières (Restaurationsraum) kostenlos.

Italiano :

Produciamo, vendiamo, paghiamo.

Le Bain Collectif (13)

Un’avventura collettiva

Besançon, estate 1973. In seguito all’acquisizione della fabbrica Lip, viene annunciato un piano di licenziamenti: i 480 se ne andranno . È l’inizio di uno degli scioperi più emblematici della fine del periodo dei Trenta Gloriosi per i lavoratori dell’ammiraglia dell’orologeria francese, uno sciopero che è diventato quasi mitico nella storia della forza lavoro.

Durata: 1h30

Adatto a tutti gli spettatori a partire dai 12 anni.

Prenotazione obbligatoria.

Inoltre: dalle 18.00 alle 19.00 Conferenza di Benoît Borrits, economista, ricercatore e autore di numerose opere su Scops, organizzata dagli Amici del Monde diplomatique

su Scops, organizzata dagli Amici del Monde diplomatique presso l’Espace Culturel des Corbières (sala ristorante) gratuito.

Espanol :

Fabricamos, vendemos, pagamos.

Le Bain Collectif (13)

Una aventura colectiva

Besançon, verano de 1973. Tras la adquisición de la fábrica Lip, se anuncia un plan de despidos: los 480 que faltan . Fue el inicio de una de las huelgas más emblemáticas del final de los Treinta Gloriosos para los trabajadores de la emblemática fábrica relojera francesa, una huelga que se ha convertido casi en mítica en la historia de la mano de obra.

Duración: 1h30

Apto para todos los públicos a partir de 12 años.

Reserva obligatoria.

Además: de 18:00 a 19:00 h Conferencia de Benoît Borrits, economista, investigador y autor de numerosas obras sobre el Scops, organizada por los Amigos del Monde diplomatique

sobre el Scops, organizada por los Amigos del Mundo Diplomático en el Espace Culturel des Corbières (sala del restaurante) gratuita.

