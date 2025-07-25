On fera mieux la prochaine fois Creil

2026-03-26 20:00:00

2026-03-26 21:00:00

2026-03-26

Ici on joue sur les deux tableaux, à la fois spec­tacle théâ­tral et film docu­men­taire. En jouant des inter­views de figures mythiques du cinéma, les cinq inter­prètes se confient.

Spectacle Création | Théâtre et cinéma | 12 ans et +

La Vaste Entre­prise Nico­las Here­dia / La Bulle Bleue

Ici on joue sur les deux tableaux, à la fois spec­tacle théâ­tral et film docu­men­taire. Dès le départ, les répé­ti­tions ont été filmées, pour captu­rer les premières tenta­tives. En dévoi­lant la vulné­ra­bi­lité des acteurs et actrices lors des essais, se dessinent des états vécus par toutes et tous nos peurs para­ly­santes et nos élans de confiance, nos refus d’obs­tacles et notre redou­table capa­cité à retom­ber à peu près sur nos pattes parfois avec une certaine grâce.

Nico­las Here­dia propose natu­rel­le­ment ce projet hybride à La Bulle Bleue, une troupe et un projet artis­tique vivi­fiant qu’il connaît bien. En jouant des inter­views de figures mythiques du cinéma, les cinq inter­prètes dévoilent leur person­na­lité et se confient à nous ?! 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show Creation | Theater and cinema | 12 yrs and up

La Vaste Entreprise ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue

Here we play both sides of the coin, with a theatrical performance and a documentary film. Acting out interviews with mythical figures from the world of cinema, the five performers confide in each other.

German :

Aufführung Kreation | Theater und Kino | 12++ Jahre

Die große Unternehmung ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue

Hier wird auf beiden Seiten gespielt, sowohl als Theaterspektakel als auch als Dokumentarfilm. Indem sie Interviews mit mythischen Figuren des Kinos nachspielen, vertrauen sich die fünf Darsteller an.

Italiano :

Spettacolo Creazione | Teatro e cinema | 12 anni e oltre

La Vaste Entreprise? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue

Si tratta di un doppio spettacolo che unisce teatro e film documentario. Intervistando personaggi leggendari del mondo del cinema, i cinque interpreti si confidano l’uno con l’altro.

Espanol :

Espectáculo Creación | Teatro y cine | A partir de 12 años

La Vaste Entreprise ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue

Se trata de un doble acto que combina teatro y cine documental. Interpretando entrevistas con figuras legendarias del mundo del cine, los cinco intérpretes se hacen confidencias.

