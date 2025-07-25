On fera mieux la prochaine fois Creil
On fera mieux la prochaine fois Creil jeudi 26 mars 2026.
On fera mieux la prochaine fois
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 21 – 21 –
21
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 21:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Spectacle Création | Théâtre et cinéma | 12 ans et +
La Vaste Entreprise Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Ici on joue sur les deux tableaux, à la fois spectacle théâtral et film documentaire. En jouant des interviews de figures mythiques du cinéma, les cinq interprètes se confient.
Spectacle Création | Théâtre et cinéma | 12 ans et +
La Vaste Entreprise Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Ici on joue sur les deux tableaux, à la fois spectacle théâtral et film documentaire. Dès le départ, les répétitions ont été filmées, pour capturer les premières tentatives. En dévoilant la vulnérabilité des acteurs et actrices lors des essais, se dessinent des états vécus par toutes et tous nos peurs paralysantes et nos élans de confiance, nos refus d’obstacles et notre redoutable capacité à retomber à peu près sur nos pattes parfois avec une certaine grâce.
Nicolas Heredia propose naturellement ce projet hybride à La Bulle Bleue, une troupe et un projet artistique vivifiant qu’il connaît bien. En jouant des interviews de figures mythiques du cinéma, les cinq interprètes dévoilent leur personnalité et se confient à nous ?! 21 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show Creation | Theater and cinema | 12 yrs and up
La Vaste Entreprise ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Here we play both sides of the coin, with a theatrical performance and a documentary film. Acting out interviews with mythical figures from the world of cinema, the five performers confide in each other.
German :
Aufführung Kreation | Theater und Kino | 12++ Jahre
Die große Unternehmung ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Hier wird auf beiden Seiten gespielt, sowohl als Theaterspektakel als auch als Dokumentarfilm. Indem sie Interviews mit mythischen Figuren des Kinos nachspielen, vertrauen sich die fünf Darsteller an.
Italiano :
Spettacolo Creazione | Teatro e cinema | 12 anni e oltre
La Vaste Entreprise? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Si tratta di un doppio spettacolo che unisce teatro e film documentario. Intervistando personaggi leggendari del mondo del cinema, i cinque interpreti si confidano l’uno con l’altro.
Espanol :
Espectáculo Creación | Teatro y cine | A partir de 12 años
La Vaste Entreprise ? Nicolas Heredia / La Bulle Bleue
Se trata de un doble acto que combina teatro y cine documental. Interpretando entrevistas con figuras legendarias del mundo del cine, los cinco intérpretes se hacen confidencias.
L’événement On fera mieux la prochaine fois Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme