On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières

On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois

Dimanche 8 février 2026 de 10h à 14h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 14:00:00

2026-02-08

Venez célébrer la chandeleur en famille lors d’une journée conviviale et gourmande dédiée aux enfants.Familles

Partagez un moment gourmand en famille à l’occasion de la Chandeleur, avec des activités ludiques et créatives spécialement pensées pour les enfants.



Au programme



– Présence du Poney Club Bel Air de Salon de Provence pour le plus grand bonheur des enfants balade, jeux et soins avec les poneys,

– Espace créatif pour laisser libre cours à l’imagination avec un atelier coloriage,

– La Crêpe Swing proposera des crêpes sucrées et salées (règlement directement auprès du commerçant),

– Bar sur place disponible pour les consommations.



Tarif

– 10€ par enfant règlement sur place .

route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 80 10 35 contact@domainejolibois.com

English :

Come celebrate Candlemas with your family during a fun-filled, food-filled day dedicated to children.

