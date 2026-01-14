On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières
On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois route d’Aureille Eyguières dimanche 8 février 2026.
On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois
Dimanche 8 février 2026 de 10h à 14h. route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 14:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Venez célébrer la chandeleur en famille lors d’une journée conviviale et gourmande dédiée aux enfants.Familles
Partagez un moment gourmand en famille à l’occasion de la Chandeleur, avec des activités ludiques et créatives spécialement pensées pour les enfants.
Au programme
– Présence du Poney Club Bel Air de Salon de Provence pour le plus grand bonheur des enfants balade, jeux et soins avec les poneys,
– Espace créatif pour laisser libre cours à l’imagination avec un atelier coloriage,
– La Crêpe Swing proposera des crêpes sucrées et salées (règlement directement auprès du commerçant),
– Bar sur place disponible pour les consommations.
Tarif
– 10€ par enfant règlement sur place .
route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 80 10 35 contact@domainejolibois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate Candlemas with your family during a fun-filled, food-filled day dedicated to children.
L’événement On fête la chandeleur au Domaine Jòlibois Eyguières a été mis à jour le 2026-01-14 par Provence Tourisme