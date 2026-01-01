On fête la Nouvelle Année avec la MPT Le Préau Istres

On fête la Nouvelle Année avec la MPT

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Dès 19h au Préau, on fête la Nouvelle Année lors d’un apéritif dinatoire festif et musical avec le groupe Nath Contrôle Funky

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

English :

From 7pm in Le Préau, we celebrate the New Year with a festive and musical aperitif-dinner with the group Nath Contrôle Funky

