On fête la Nouvelle Année avec la MPT Le Préau Istres vendredi 30 janvier 2026.
On fête la Nouvelle Année avec la MPT
Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 19h. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-30 19:00:00
2026-01-30
Dès 19h au Préau, on fête la Nouvelle Année lors d’un apéritif dinatoire festif et musical avec le groupe Nath Contrôle Funky
Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com
English :
From 7pm in Le Préau, we celebrate the New Year with a festive and musical aperitif-dinner with the group Nath Contrôle Funky
