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On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin

On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin

On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin samedi 18 avril 2026.

Adresse : 195 Impasse du Breuilh

Ville : 24480 Le Buisson-de-Cadouin

Département : Dordogne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Le Buisson-de-Cadouin

On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS

195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

La Ferme des Happy Cultors fête ses 2 ans et vous invite à une journée conviviale, festive et engagée au cœur du Périgord !

Tout au long de la journée, venez découvrir un univers tourné vers la nature, le local et le partage

Vente de plants et de graines
Buvette et restauration sur place
Marché paysan et artisanal
‍ ‍ ‍ Coin enfants
Démonstration de fauchage traditionnel

De nombreux ateliers et animations, accessibles gratuitement ou à prix libre, rythmeront la journée

Balades nature à la découverte de la faune et des plantes sauvages
Ateliers semis pour enfants et adultes
Visite d’une ferme maraîchère locale
Atelier créatif autour de la nature
Découverte du massage thaï assis

Une belle occasion de rencontrer des producteurs passionnés, d’apprendre, d’échanger et de profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis.   .

195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 39 07 74 

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English : On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS

L’événement On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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