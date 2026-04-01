Le Buisson-de-Cadouin

On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS

195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La Ferme des Happy Cultors fête ses 2 ans et vous invite à une journée conviviale, festive et engagée au cœur du Périgord !

Tout au long de la journée, venez découvrir un univers tourné vers la nature, le local et le partage

Vente de plants et de graines

Buvette et restauration sur place

Marché paysan et artisanal

‍ ‍ ‍ Coin enfants

Démonstration de fauchage traditionnel

De nombreux ateliers et animations, accessibles gratuitement ou à prix libre, rythmeront la journée

Balades nature à la découverte de la faune et des plantes sauvages

Ateliers semis pour enfants et adultes

Visite d’une ferme maraîchère locale

Atelier créatif autour de la nature

Découverte du massage thaï assis

Une belle occasion de rencontrer des producteurs passionnés, d’apprendre, d’échanger et de profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 39 07 74

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English : On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS

L’événement On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides