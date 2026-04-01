On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin
On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin samedi 18 avril 2026.
Le Buisson-de-Cadouin
On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS
195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
La Ferme des Happy Cultors fête ses 2 ans et vous invite à une journée conviviale, festive et engagée au cœur du Périgord !
Tout au long de la journée, venez découvrir un univers tourné vers la nature, le local et le partage
Vente de plants et de graines
Buvette et restauration sur place
Marché paysan et artisanal
Coin enfants
Démonstration de fauchage traditionnel
De nombreux ateliers et animations, accessibles gratuitement ou à prix libre, rythmeront la journée
Balades nature à la découverte de la faune et des plantes sauvages
Ateliers semis pour enfants et adultes
Visite d’une ferme maraîchère locale
Atelier créatif autour de la nature
Découverte du massage thaï assis
Une belle occasion de rencontrer des producteurs passionnés, d’apprendre, d’échanger et de profiter d’un moment chaleureux en famille ou entre amis. .
195 Impasse du Breuilh Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 39 07 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS
L’événement On fête les deux ans de la ferme des HAPPY CULTORS Le Buisson-de-Cadouin a été mis à jour le 2026-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne)
- Grappe de Cyrano Le Buisson-de-Cadouin 1 mai 2026
- Boucle de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Chemin d’Amadour étape 16: De Cadouin à Bèlves Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Cadouin en écomobilité L’abbaye au suaire, inscrite à l’Unesco Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026
- Boucle du pélerin Le Buisson de Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne 1 mai 2026