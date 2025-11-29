« On inventera le titre demain » – Les guêpes rouges – Théâtre L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« On inventera le titre demain » – Les guêpes rouges – Théâtre L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix samedi 29 novembre 2025.

« On inventera le titre demain » – Les guêpes rouges – Théâtre Samedi 29 novembre, 17h00 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif unique par enfant : 10€ – Gratuit pour les accompagnateurs

Début : 2025-11-29T17:00:00 – 2025-11-29T18:20:00

Fin : 2025-11-29T17:00:00 – 2025-11-29T18:20:00

À quoi rêves-tu ? Penses-tu pouvoir réaliser ton rêve ? Comment penses-tu t’y prendre ? À l’approche de Noël, la compagnie Les guêpes rouges – Théâtre invite les enfants à formuler leurs souhaits, non pas pour les envoyer au père Noël, mais pour prendre confiance en eux et leur pouvoir d’agir, individuellement et collectivement. Un spectacle sous forme de jeu collaboratif dont les enfants sont les héros.

L'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie

