On joue à la médiathèque ! Nérac

On joue à la médiathèque !

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-14

Un moment ludique et convivial autour des jeux et des lectures par les bénévoles de l’association Lire et Faire lire, pour se retrouver en famille ou entre amis et partager un temps de détente à la médiathèque. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

English : On joue à la médiathèque !

