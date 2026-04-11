On joue chez vous! Voix d’enfants Salle des Fêtes Baccarat
On joue chez vous! Voix d’enfants Salle des Fêtes Baccarat vendredi 24 avril 2026.
Baccarat
On joue chez vous! Voix d’enfants
Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 14:15:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un concert près de chez vous, porté par l’énergie d’un chœur d’enfants et la passion des musiciens: venez vivre une parenthèse enchanteresse, où chaque note est une invitation à l’émotion et à la convivialité. Au programme: une combinaison savoureuse d’opérettes légères et de musique savante, complétée par un échange participatif avec le public. Ce concert doit permettre à chacun d’emporter un peu de musique chez lui! Entrée libre.
Réservation par mail à action.culturelle@opera-nancy.fr ou par téléphone au 06 48 51 79 59Tout public
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Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 51 79 59 action.culturelle@opera-nancy.fr
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English :
A concert close to home, driven by the energy of a children’s choir and the passion of musicians: come and experience an enchanting interlude, where every note is an invitation to emotion and conviviality. On the program: a delicious combination of light operettas and learned music, complemented by a participatory exchange with the audience. This concert will allow everyone to take a little music home with them! Admission free.
Reservations by e-mail at action.culturelle@opera-nancy.fr or by telephone on 06 48 51 79 59
L’événement On joue chez vous! Voix d’enfants Baccarat a été mis à jour le 2026-04-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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