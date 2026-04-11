On joue chez vous! Voix d’enfants Salle des Fêtes Baccarat

Baccarat

On joue chez vous! Voix d’enfants

Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 14:15:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un concert près de chez vous, porté par l’énergie d’un chœur d’enfants et la passion des musiciens: venez vivre une parenthèse enchanteresse, où chaque note est une invitation à l’émotion et à la convivialité. Au programme: une combinaison savoureuse d’opérettes légères et de musique savante, complétée par un échange participatif avec le public. Ce concert doit permettre à chacun d’emporter un peu de musique chez lui! Entrée libre.

Réservation par mail à action.culturelle@opera-nancy.fr ou par téléphone au 06 48 51 79 59Tout public

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Salle des Fêtes Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 48 51 79 59 action.culturelle@opera-nancy.fr

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English :

A concert close to home, driven by the energy of a children’s choir and the passion of musicians: come and experience an enchanting interlude, where every note is an invitation to emotion and conviviality. On the program: a delicious combination of light operettas and learned music, complemented by a participatory exchange with the audience. This concert will allow everyone to take a little music home with them! Admission free.

Reservations by e-mail at action.culturelle@opera-nancy.fr or by telephone on 06 48 51 79 59

L’événement On joue chez vous! Voix d’enfants Baccarat a été mis à jour le 2026-04-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS