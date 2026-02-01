On joue ?! Contons autour du monde… Tourcoing
On joue ?! Contons autour du monde… Tourcoing samedi 14 février 2026.
On joue ?! Contons autour du monde…
26 rue Famelart Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
Date(s) :
2026-02-14
.
26 rue Famelart Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 42 50 mediatheque@ville-tourcoing.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement On joue ?! Contons autour du monde… Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme