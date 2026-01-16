On joue ? Bibliothèque Cuiseaux
On joue ?
Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 17:00:00
2026-02-19
Dans le cadre de la programmation Un hiver magique à la rencontre de Harry Potter , venez tester une sélection de jeux dans l’univers de Harry Potter (trivial poursuit, dobble, labyrinthe, Le tournoi des Sorciers, le maître des sorts…) Relevez le défi puzzle 3D.
En partenariat avec la ludothèque. .
Bibliothèque 34 rue St Thomas Cuiseaux 71480 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 71 00 12 bibli.cuiseaux@blintercom.fr
