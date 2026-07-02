On joue ensemble ! Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Ouville-la-Rivière

On joue ensemble !

Rue du Général de Gaulle Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Amenez vos jeux de société ou jouez avec ceux du tiers-lieu.

RDV au jardin de la Mairie (selon la météo, les activités au grand air pourront être annulées ou déplacées dans le tiers-lieu). .

Rue du Général de Gaulle Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 43 41 92 16 tierslieu.ouvillelariviere@gmail.com

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English : On joue ensemble !

L’événement On joue ensemble ! Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux