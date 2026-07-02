On joue ensemble ! Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière
mardi 4 août 2026 · Rue du Général de Gaulle · Ouville-la-Rivière
Informations pratiques
Ouville-la-Rivière
On joue ensemble !
Rue du Général de Gaulle Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 16:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Amenez vos jeux de société ou jouez avec ceux du tiers-lieu.
RDV au jardin de la Mairie (selon la météo, les activités au grand air pourront être annulées ou déplacées dans le tiers-lieu). .
Rue du Général de Gaulle Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 43 41 92 16 tierslieu.ouvillelariviere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On joue ensemble !
L’événement On joue ensemble ! Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Ouville-la-Rivière (Seine-Maritime)
- Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière 14 juillet 2026
- Ouvrez vos oreilles ! Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière 29 juillet 2026
- Foire à tout Ouville-la-Rivière 2 août 2026
- Foire à tout Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière 2 août 2026
- Lire avec les pâquerettes Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière 5 août 2026