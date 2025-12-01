On joue ! Jeux de société Campbon

On joue ! Jeux de société

2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Envie de partager un moment convivial autour d’un bon jeu ? Découvrez une sélection de jeux de société pour toute la famille à la médiathèque de Campbon !

Tout public. Entrée libre. .

2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

