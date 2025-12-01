On joue ! Jeux de société Campbon
On joue ! Jeux de société Campbon samedi 13 décembre 2025.
2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Envie de partager un moment convivial autour d’un bon jeu ? Découvrez une sélection de jeux de société pour toute la famille à la médiathèque de Campbon !
Tout public. Entrée libre. .
+33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr
