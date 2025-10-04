On joue ?! Médiathèque André Malraux Tourcoing

On joue ?! Médiathèque André Malraux Tourcoing samedi 4 octobre 2025.

On joue ?! Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:00

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Participez à notre séance de jeux, en famille ou entre amis.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Participez à notre séance de jeux, en famille ou entre amis.

Droits réservés