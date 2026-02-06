On joue pour la Saint Valentin Les Tuiles bar à jeux de société Soustons
On joue pour la Saint Valentin Les Tuiles bar à jeux de société Soustons samedi 14 février 2026.
On joue pour la Saint Valentin
Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Une soirée autour du jeu pour les couples et les célibataires.
Célibataires quoi de mieux que des jeux pour faire des rencontres !
Couples faites équipe avec votre moitié pour affronter les autres couples !
Une soirée autour du jeu pour les couples et les célibataires.
Célibataires quoi de mieux que des jeux pour faire des rencontres !
Couples faites équipe avec votre moitié pour affronter les autres couples !
Au programme challenge par équipe et résolution du mystère de la soirée. Puis jeux spécifiques pour les couples d’un côté et les célibataires de l’autre. .
Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : On joue pour la Saint Valentin
An evening of gaming for couples and singles.
Singles: what better way to meet new people than by playing games!
Couples: team up with your other half to take on the other couples!
L’événement On joue pour la Saint Valentin Soustons a été mis à jour le 2026-02-02 par OTI LAS