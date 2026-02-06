On joue pour la Saint Valentin Les Tuiles bar à jeux de société Soustons

On joue pour la Saint Valentin

Une soirée autour du jeu pour les couples et les célibataires.

Célibataires quoi de mieux que des jeux pour faire des rencontres !

Couples faites équipe avec votre moitié pour affronter les autres couples !

Au programme challenge par équipe et résolution du mystère de la soirée. Puis jeux spécifiques pour les couples d’un côté et les célibataires de l’autre. .

Les Tuiles bar à jeux de société 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : On joue pour la Saint Valentin

An evening of gaming for couples and singles.

Singles: what better way to meet new people than by playing games!

Couples: team up with your other half to take on the other couples!

