On mange au Marché de Noël Place de l’église Champniers
On mange au Marché de Noël Place de l’église Champniers samedi 13 décembre 2025.
On mange au Marché de Noël
Place de l’église Le Bourg Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le comité des fêtes de Champniers vous invite à découvrir son marché de Noël. Venez partager avec nous ce moment féérique.
.
Place de l’église Le Bourg Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Champniers invites you to discover its Christmas market. Come and share this magical moment with us.
German :
Das Festkomitee von Champniers lädt Sie ein, seinen Weihnachtsmarkt zu entdecken. Kommen Sie und teilen Sie mit uns diesen märchenhaften Moment.
Italiano :
Il Comitato del Festival di Champniers vi invita a scoprire il suo mercatino di Natale. Venite a condividere con noi questo momento magico.
Espanol :
El Comité de Fiestas de Champniers le invita a descubrir su mercado de Navidad. Venga a compartir con nosotros este momento mágico.
L’événement On mange au Marché de Noël Champniers a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême