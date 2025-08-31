On mange , on danse Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax
On mange , on danse Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax dimanche 31 août 2025.
On mange , on danse
Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Foodtrucks de spécialités argentines et bretonnes. Buvette
Démonstrations de flamenco
Bal toutes danses.
Apéro salsa/Rock
Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps.
Repas: dès 12h
Bal: 10€ avec conso soft dès 15h
Apéro salsa/rock dès 18h30.
Sans réservations.
Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps. .
Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 54 76 christine@corps-et-graphia.fr
English : On mange , on danse
German : On mange , on danse
Italiano :
Espanol : On mange , on danse
L’événement On mange , on danse Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Grand Dax