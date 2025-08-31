On mange , on danse Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31
2025-08-31

Foodtrucks de spécialités argentines et bretonnes. Buvette
Démonstrations de flamenco
Bal toutes danses.
Apéro salsa/Rock
Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps.
Repas: dès 12h
Bal: 10€ avec conso soft dès 15h
Apéro salsa/rock dès 18h30.
Sans réservations.
Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps.   .

Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 54 76  christine@corps-et-graphia.fr

