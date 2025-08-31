On mange , on danse Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

On mange , on danse Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax dimanche 31 août 2025.

On mange , on danse

Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Foodtrucks de spécialités argentines et bretonnes. Buvette

Démonstrations de flamenco

Bal toutes danses.

Apéro salsa/Rock

Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps.

Repas: dès 12h

Bal: 10€ avec conso soft dès 15h

Apéro salsa/rock dès 18h30.

Sans réservations.

Espace ombragé, au bord du lac, abrité en cas de mauvais temps. .

Lac de Christus Côté grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 54 76 christine@corps-et-graphia.fr

English : On mange , on danse

German : On mange , on danse

Italiano :

Espanol : On mange , on danse

L’événement On mange , on danse Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Grand Dax