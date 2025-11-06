On mange quoi ? Festival Alimenterre Cinéma Rex Montbrison

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

On mange quoi ? Festival Alimenterre

Cinéma Rex, 10 avenue Charles de Gaulle, Montbrison, Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

6 novembre 2025, 20:00
Des idées pour mieux se nourrir demain.
En partenariat avec le Centre social de Montbrison et le Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot
Cinéma Rex 10 avenue Charles de Gaulle Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

English : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideas for better food in the future.
In partnership with the Centre social de Montbrison and the Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot

German : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können.
In Partnerschaft mit dem Sozialzentrum von Montbrison und der solidarischen biologischen und lokalen Einkaufsgemeinschaft Le Gandot

Italiano : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Idee per un’alimentazione migliore in futuro.
In collaborazione con il Centro sociale Montbrison e il Gruppo di acquisto solidale biologico e locale Le Gandot

Espanol : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideas para una mejor alimentación en el futuro.
En colaboración con el Centro Social de Montbrison y el grupo de compra solidaria ecológica y local Le Gandot

