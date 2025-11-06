On mange quoi ? Festival Alimenterre Cinéma Rex Montbrison
On mange quoi ? Festival Alimenterre Cinéma Rex Montbrison jeudi 6 novembre 2025.
On mange quoi ? Festival Alimenterre
Cinéma Rex 10 avenue Charles de Gaulle Montbrison Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Des idées pour mieux se nourrir demain.
En partenariat avec le Centre social de Montbrison et le Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot
.
Cinéma Rex 10 avenue Charles de Gaulle Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English : On mange quoi ? Festival Alimentaire
Ideas for better food in the future.
In partnership with the Centre social de Montbrison and the Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot
German : On mange quoi ? Festival Alimentaire
Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können.
In Partnerschaft mit dem Sozialzentrum von Montbrison und der solidarischen biologischen und lokalen Einkaufsgemeinschaft Le Gandot
Italiano : On mange quoi ? Festival Alimentaire
Idee per un’alimentazione migliore in futuro.
In collaborazione con il Centro sociale Montbrison e il Gruppo di acquisto solidale biologico e locale Le Gandot
Espanol : On mange quoi ? Festival Alimentaire
Ideas para una mejor alimentación en el futuro.
En colaboración con el Centro Social de Montbrison y el grupo de compra solidaria ecológica y local Le Gandot
L’événement On mange quoi ? Festival Alimenterre Montbrison a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Loire Forez