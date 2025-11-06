On mange quoi ? Festival Alimenterre Cinéma Rex Montbrison

On mange quoi ? Festival Alimenterre

Cinéma Rex 10 avenue Charles de Gaulle Montbrison Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

Des idées pour mieux se nourrir demain.

En partenariat avec le Centre social de Montbrison et le Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot

English : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideas for better food in the future.

In partnership with the Centre social de Montbrison and the Groupement d’achat solidaire bio et local Le Gandot

German : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können.

In Partnerschaft mit dem Sozialzentrum von Montbrison und der solidarischen biologischen und lokalen Einkaufsgemeinschaft Le Gandot

Italiano : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Idee per un’alimentazione migliore in futuro.

In collaborazione con il Centro sociale Montbrison e il Gruppo di acquisto solidale biologico e locale Le Gandot

Espanol : On mange quoi ? Festival Alimentaire

Ideas para una mejor alimentación en el futuro.

En colaboración con el Centro Social de Montbrison y el grupo de compra solidaria ecológica y local Le Gandot

