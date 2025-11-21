On Marche s/l’tête Samer

On Marche s/l’tête Samer vendredi 21 novembre 2025.

On Marche s/l’tête

Samer Pas-de-Calais

Spectacle humoristique à Salle Polyvalente Claude Bailly à Samer

RDV à 20h30

La troupe Sylvie & Co vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’humour avec Sylvie Danger, Kenjy Poure et Christian Meurdesoif !

Tarif unique 10 €

Buvette sur place Tombola

Sur réservation

Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon. .

Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 87 86 72 06

