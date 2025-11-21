On Marche s/l’tête Samer
On Marche s/l’tête
Samer Pas-de-Calais
Spectacle humoristique à Salle Polyvalente Claude Bailly à Samer
RDV à 20h30
La troupe Sylvie & Co vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’humour avec Sylvie Danger, Kenjy Poure et Christian Meurdesoif !
Tarif unique 10 €
Buvette sur place Tombola
Sur réservation
Une partie des bénéfices sera reversée au Téléthon. .
Samer 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 87 86 72 06
