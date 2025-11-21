On n’a pas pris le temps de se dire au revoir Théâtre du Rond Point Valréas

On n’a pas pris le temps de se dire au revoir Théâtre du Rond Point Valréas vendredi 21 novembre 2025.

On n’a pas pris le temps de se dire au revoir

Devant la disparition imminente de son passé maudite coïncidence de l’effacement de la cité de son enfance et de son petit papa qui se meurt à l’hôpital -

English :

Faced with the imminent disappearance of her past the cursed coincidence of the erasure of her childhood housing estate and her « little daddy » dying in hospital she has to face up to the challenge

German :

Angesichts des drohenden Verschwindens ihrer Vergangenheit ein verfluchtes Zusammentreffen der Auslöschung der Stadt ihrer Kindheit und ihres « kleinen Papas », der im Krankenhaus stirbt -, ist sie sich ihrer Verantwortung bewusst

Italiano :

Di fronte all’imminente scomparsa del suo passato la coincidenza maledetta della scomparsa del complesso residenziale in cui è cresciuta e del suo « piccolo papà » che sta morendo in ospedale deve affrontare la realtà del suo passato

Espanol :

Ante la inminente desaparición de su pasado -la maldita coincidencia de la desaparición de la urbanización donde creció y de su « papito » que se está muriendo en el hospital- tiene que enfrentarse a la realidad de su pasado

