On n’a pas tous les jours 20 ans Lanester

Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Parce qu’on n’a pas tous les jours 20 ans…
Après plusieurs mois de préparation, nous avons le plaisir de vous inviter à l’anniversaire de L’Art S’Emporte,
le dimanche 5 octobre 2025, de 11h00 à 18h00
à la maison de la vie associative et citoyenne à Lanester
Au programme
• Ateliers de pratique artistique
de 10h30 à 12h00 avec Nastasja Duthois et Mastabilo
de 13h45 à 15h30 avec Violaine Fayolle et Karina Kliopé
(Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/l-art-s-emporte)
• Installation participative de l’association Electronik, de 13h30 à 16h30
• A partir de 15h30 déambulation musicale de la fanfare Jazz Lann de Lanester
• Discours du Président à 16h15
• Toute la journée exposition de Thierry Le Saëc à la galerie de L’Art S’Emporte ; exposition « Les figures de L’Art S’Emporte » de Thierry Le Saëc et Marie Fidel ; exposition « Revivez l’histoire »
Foodtruck et petites boissons sur place
Au plaisir de vous y retrouver pour fêter cet anniversaire avec vous, .
16 Rue Louis Larnicol Lanester 56600 Morbihan Bretagne +33 7 83 78 29 52
