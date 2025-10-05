On n’a pas tous les jours 20 ans Lanester

16 Rue Louis Larnicol Lanester Morbihan

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Parce qu’on n’a pas tous les jours 20 ans…

Après plusieurs mois de préparation, nous avons le plaisir de vous inviter à l’anniversaire de L’Art S’Emporte,

le dimanche 5 octobre 2025, de 11h00 à 18h00

à la maison de la vie associative et citoyenne à Lanester

Au programme

• Ateliers de pratique artistique

de 10h30 à 12h00 avec Nastasja Duthois et Mastabilo

de 13h45 à 15h30 avec Violaine Fayolle et Karina Kliopé

(Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/l-art-s-emporte)

• Installation participative de l’association Electronik, de 13h30 à 16h30

• A partir de 15h30 déambulation musicale de la fanfare Jazz Lann de Lanester

• Discours du Président à 16h15

• Toute la journée exposition de Thierry Le Saëc à la galerie de L’Art S’Emporte ; exposition « Les figures de L’Art S’Emporte » de Thierry Le Saëc et Marie Fidel ; exposition « Revivez l’histoire »

Foodtruck et petites boissons sur place

Au plaisir de vous y retrouver pour fêter cet anniversaire avec vous, .

16 Rue Louis Larnicol Lanester 56600 Morbihan Bretagne +33 7 83 78 29 52

