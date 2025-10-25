On n’a que du beau! Olivier Razimon dédicace son livre Place d’Aquitaine Villeneuve-sur-Lot

Place d’Aquitaine Marché Bio de Villeneuve Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-25

2025-10-25

L’association du Marché Bio de Villeneuve-sur-Lot aura le plaisir d’accueillir le journaliste Olivier Razimon, auteur du livre On n’a que du beau! Le marché, ingrédient d’une société heureuse , pour une conférence suivie d’une séance de dédicace.

Place d’Aquitaine Marché Bio de Villeneuve Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 18 86 73

English : On n’a que du beau! Olivier Razimon dédicace son livre

The Marché Bio de Villeneuve-sur-Lot association is delighted to welcome journalist Olivier Razimon, author of the book « On n’a que du beau! Le marché, ingrédient d?une société heureuse », for a talk followed by a book signing.

German : On n’a que du beau! Olivier Razimon dédicace son livre

Die Vereinigung des Bio-Marktes in Villeneuve-sur-Lot freut sich, den Journalisten Olivier Razimon, Autor des Buches « On n’a que du beau! Der Markt, Zutat einer glücklichen Gesellschaft », für einen Vortrag mit anschließender Signierstunde begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’Associazione del Mercato Biologico di Villeneuve-sur-Lot è lieta di accogliere il giornalista Olivier Razimon, autore del libro « On n’a que du beau! Le marché, ingrédient d?une société heureuse », per una conferenza seguita dalla firma del libro.

Espanol : On n’a que du beau! Olivier Razimon dédicace son livre

¡La Asociación del Mercado Ecológico de Villeneuve-sur-Lot se complace en recibir al periodista Olivier Razimon, autor del libro « On n’a que du beau! Le marché, ingrédient d?une société heureuse », para una charla seguida de una firma de libros.

