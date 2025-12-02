On ne badine pas avec l’amour Théâtre Michel portal Bayonne

On ne badine pas avec l’amour Théâtre Michel portal Bayonne mardi 2 décembre 2025.

On ne badine pas avec l’amour

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Formée à l’Académie de la Comédie-Française, Émilie Lacoste poursuit son travail autour de l’œuvre d’Alfred de Musset. Lorsqu’il écrit On ne badine pas avec l’amour, Musset est un poète de vingt-quatre ans. Il vient de rentrer de Venise où il séjournait avec George Sand. Lors de ce voyage, le couple se déchire et se sépare.

Dans le chagrin et la rage de celui qui perd l’être aimé, Musset écrit son chef-d’œuvre. Il met à nu le cœur humain pour faire sentir que la parole peut tuer et nous rappelle que l’on ne badine pas, ni avec l’amour, ni avec la vérité.

Théâtre

Durée 1h15 .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

