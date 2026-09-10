On ne badine toujours pas avec l’amour Bischwiller

Informations pratiques

Bischwiller

On ne badine toujours pas avec l’amour

1 Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-14 20:00:00

fin : 2027-01-14 21:00:00

Date(s) :

2027-01-14

Dans cette réécriture du grand classique On ne badine pas avec l’amour, la prose d’Alfred de Musset rencontre avec malice Céline Dion, Aya Nakamura, les comédies romantiques et les injonctions parfois contradictoires de notre époque.

Ici, Perdican sait faire le ménage, Camille rêve d’une balade sur la plage au coucher du soleil avec l’homme idéal et les grandes déclarations sentimentales se confrontent aux codes amoureux contemporains. Les deux jeunes comédiens ne se contentent pas de rejouer les cruels jeux de l’amour : ils en décortiquent les pièges, questionnent nos obsessions et révèlent avec humour les failles des schémas amoureux.

Entre texte classique, medley de chansons d’amour et clins d’œil au cinéma, cette adaptation drôle, joyeuse et pleine de fraîcheur fait dialoguer les époques avec une liberté réjouissante.

Dans cette réécriture du grand classique On ne badine pas avec l’amour, la prose d’Alfred de Musset rencontre avec malice Céline Dion, Aya Nakamura, les comédies romantiques et les injonctions parfois contradictoires de notre époque.

Ici, Perdican sait faire le ménage, Camille rêve d’une balade sur la plage au coucher du soleil avec l’homme idéal et les grandes déclarations sentimentales se confrontent aux codes amoureux contemporains. Les deux jeunes comédiens ne se contentent pas de rejouer les cruels jeux de l’amour : ils en décortiquent les pièges, questionnent nos obsessions et révèlent avec humour les failles des schémas amoureux. .

1 Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this reimagining of the classic *On ne badine pas avec l’amour*, Alfred de Musset’s prose playfully intersects with Céline Dion, Aya Nakamura, romantic comedies, and the sometimes contradictory demands of our time.

Here, Perdican knows how to do housework, Camille dreams of a stroll on the beach at sunset with the ideal man, and grand romantic declarations clash with contemporary codes of love. The two young actors don’t just reenact the cruel games of love—they dissect its pitfalls, question our obsessions, and humorously expose the flaws in romantic tropes.

Combining a classic script, a medley of love songs, and nods to cinema, this funny, joyful, and refreshing adaptation brings different eras into dialogue with a delightful sense of freedom.

L’événement On ne badine toujours pas avec l’amour Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller