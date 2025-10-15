On ne badine toujours pas avec l’amour Médiathèque Luce Courville Nantes

On ne badine toujours pas avec l’amour Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 16:00 –

Gratuit : oui Etudiant, Adulte

Adaptation d’après Alfred de Musset par Victor Dervaux, Manon Geoffroy et Marion Thomas, en partenariat avec le TU NantesDans cette réécriture contemporaine, la prose de Musset rencontre Céline Dion et Aya Nakamura, Perdican montre qu’il sait faire le ménage et Camille rêve d’une balade sur la plage au coucher de soleil avec l’homme idéal. Ici, les comédiens décortiquent les pièges des jeux cruels de l’amour, questionnent nos obsessions et révèlent avec humour les failles des schémas amoureux.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/