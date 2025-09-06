On ne Déprime Plus avec Philippe Souverville et Christophe Basclo | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : Samedi 2025-09-06 20:30:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Imaginez que Dieu vous propose un marché… Que vous soyez obligé de retourner sur Terre pour aimer, donner du bonheur, créer, penser aux autres.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire
Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Imagine God offering you a deal… That you’d be obliged to return to Earth to love, to give happiness, to create, to think of others.
German :
Stellen Sie sich vor, dass Gott Ihnen einen Deal vorschlägt. Dass Sie gezwungen werden, auf die Erde zurückzukehren, um zu lieben, Glück zu schenken, zu erschaffen und an andere zu denken.
Italiano :
Immaginate che Dio vi offra un accordo… Che sareste obbligati a tornare sulla Terra per amare, dare felicità, creare, pensare agli altri.
Espanol :
Imagina que Dios te ofrece un trato… Que estarías obligado a volver a la Tierra para amar, para dar felicidad, para crear, para pensar en los demás.
