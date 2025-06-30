JUSTE IRENA – La Merise Trappes

JUSTE IRENA – La Merise Trappes vendredi 27 mars 2026.

LA MERISE PRÉSENTE : JUSTE IRENAUne dame polonaise vit dans une maison de retraite.Elle a 98 ans, s’appelle Irena et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale : 2500 enfants juifs sauvés du Ghetto de Varsovie et de la déportation.Pendant que trois lycéennes du Kansas, Liz, Megan et Sabrina, enquêtent sur la vie de cette héroïne, Irena, elle, convoque dans sa chambre les fantômes de son passé. Elle reconstitue les bribes d’une mémoire qui s’étiole, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable.Ce spectacle polymorphe tricote une maille serrée entre fiction et réalité historique, passé et présent, actrices de chair et marionnettes-objets. Juste Irena raconte les maux d’hier pour prévenir ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie : il y a LA VIE !

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78