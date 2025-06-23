On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie Théâtre d’Arles Arles
On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie
Du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-01-30 21:30:00
2026-01-29
Et si Freud avait été le psy d’Hitler ?
Le mal absolu aurait-il pu être évité ? Dans ce stand-up d’art et d’essai, conférence et confidence, mi-idiot, mi-intello , Éric Feldman explore avec humour et gravité les traumatismes des enfants cachés survivants de la Shoah ses propres parents, oncles et tantes. Sur le fil d’un mystère qu’on se prend à vouloir résoudre, le texte nous plonge dans un tourbillon de pensées, d’émotions, de rires et de souvenirs aux accents yiddish. On y croise notamment tonton Lucien et tata Sarah, le grand écrivain Isaac Bashevis Singer, Milosh le chat d’Éric, et on pense aux grandes figures des humoristes juifs new-yorkais. Une autofiction pour dépasser son histoire personnelle, toucher le cœur des gens et célébrer, en ces temps obscurs, la fragilité et le miracle d’être vivant. .
Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com
English :
What if Freud had been Hitler’s shrink?
German :
Was wäre, wenn Freud Hitlers Psychiater gewesen wäre?
Italiano :
E se Freud fosse stato lo psichiatra di Hitler?
Espanol :
¿Y si Freud hubiera sido el psiquiatra de Hitler?
