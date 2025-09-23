ON NE JOUAIT PAS À LA PÉTANQUE DANS LE GHETTO DE VARSOVIE THEATRE SORANO Toulouse

ON NE JOUAIT PAS À LA PÉTANQUE DANS LE GHETTO DE VARSOVIE

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-04-02 21:20:00

2026-03-31

Dans ce stand-up d’art et d’essai, conférence et confidence, mi-idiot, mi-intello , Éric Feldman explore avec humour et gravité les traumatismes des enfants cachés survivants de la Shoah ses propres parents, oncles et tantes.

Le texte nous plonge dans un tourbillon de pensées, d’émotions, de rires et de souvenirs aux accents yiddish.

Une autofiction pour dépasser son histoire personnelle, toucher le cœur des gens et célébrer, en ces temps obscurs, la fragilité et le miracle d’être vivant. 9 .

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

English :

In this half-idiot, half-intello stand-up d’art et d’essai, lecture and confidence , Éric Feldman explores with humor and gravity the traumas of the hidden children who survived the Shoah: his own parents, uncles and aunts.

German :

In diesem Stand-up-Kunstwerk, Vortrag und Vertrauen, halb Idiot, halb Intello erforscht Eric Feldman mit Humor und Ernsthaftigkeit die Traumata der versteckten Kinder , die den Holocaust überlebt haben: seine eigenen Eltern, Onkel und Tanten.

Italiano :

In questo stand-up d’autore, conferenza e confidenza, in parte sciocco, in parte nerd , Éric Feldman esplora con umorismo e gravità i traumi dei bambini nascosti sopravvissuti alla Shoah: i suoi stessi genitori, zii e zie.

Espanol :

En este stand-up de arte y ensayo, conferencia y confidencia, en parte tonto, en parte empollón , Éric Feldman explora con humor y gravedad los traumas de los niños ocultos que sobrevivieron a la Shoah: sus propios padres, tíos y tías.

