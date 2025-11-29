Organisé par the Legendary Kylee, le Big Pride Energy Ball – The Cosmic Healing marquera le lancement d’Open To All : Protect your Health, Protect your Legacy, un projet de prévention en santé sexuelle porté par Vers Paris sans sida.

Née dans les communautés LGBTQI+ noires et latina de New York, la culture ballroom célèbre la créativité, l’expression de soi et la puissance des communautés queer à travers la danse, le défilé et la performance. Le 29 novembre, Paris, aujourd’hui deuxième scène ballroom mondiale après New York, vibrera au rythme des catégories et des créations les plus inspirantes.

Le Big Pride Energy Ball – The Cosmic Healing réunira des performers venus de France et d’Europe pour un moment à la fois festif et porteur de sens !

La scène ballroom fait son entrée à l’Hôtel de Ville de Paris pour un moment inédit mêlant performance, fierté et célébration !

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:30:00+02:00_2025-11-29T22:00:00+02:00

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 3-5 rue Lobau 75004 Paris

https://www.bigprideenergy.com/