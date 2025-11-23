On ne paie pas ! On ne paie pas ! Luant

On ne paie pas ! On ne paie pas !

34 Route de la Crousille Luant Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Comédie sociale, corrosive et très drôle de Dario Fo et Franca Rame. On ne paie pas ! On ne paie pas ! nous entraine dans une écriture burlesque faisant penser tour à tour à des situations de Feydeau, au comique de Laurel et Hardy, de Charlie Chaplin. Venez rire avec les personnages et avec nous !

Un sujet d’actualité dans une farce sociale corrosive.

Venez voir et entendre ce texte dans la nouvelle traduction de Toni Cecchinato, qui longtemps travailla auprès de lui, et de Nicole Colchat. On ne paie pas ! On ne paie pas ! ressemble à un Feydeau avec quiproquos, courses poursuites, portes qui claquent et personnages cachés dans le placard. La pièce est un Feydeau en milieu ouvrier, une satire enlevée de la société de consommation sur fond d’émancipation des femmes. Véritable farce corrosive et joyeuse.

La pièce déroule une mécanique comique vers un absurde qui critique les sociétés occidentales dans leur ensemble. A nous par le jeu de mettre en valeur les dysfonctionnements de nos sociétés occidentales et de nos comportements sociaux. .

34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 39 93 64

English :

Corrosive, very funny social comedy by Dario Fo and Franca Rame. On ne paie pas! On ne paie pas! takes us on a burlesque journey, reminiscent of situations from Feydeau, Laurel and Hardy, and Charlie Chaplin. Come and laugh with the characters, and with us!

German :

Ätzende und sehr lustige Sozialkomödie von Dario Fo und Franca Rame. On ne paie pas! On ne paie pas! entführt uns in eine burleske Schreibweise, die abwechselnd an Situationen von Feydeau, die Komik von Laurel und Hardy und Charlie Chaplin denken lässt. Lachen Sie mit den Figuren und mit uns!

Italiano :

Una corrosiva e divertentissima commedia sociale di Dario Fo e Franca Rame. On ne paie pas! On ne paie pas! ci porta in una cavalcata slapstick che ricorda Feydeau, Stanlio e Ollio e Charlie Chaplin. Venite a ridere con i personaggi e con noi!

Espanol :

Una corrosiva y divertidísima comedia social de Dario Fo y Franca Rame. ¡On ne paie pas! On ne paie pas! nos lleva en un viaje de slapstick que recuerda a Feydeau, Laurel y Hardy y Charlie Chaplin. Venga a reírse con los personajes y con nosotros

L’événement On ne paie pas ! On ne paie pas ! Luant a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme