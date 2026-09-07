ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES Pôle culturel du Grand Turc La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES

Pôle culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 21:30:00

Date(s) :

2026-12-01

On ne parle pas avec des moufles est un conte burlesque, l’épopée tragique d’un entendant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne signe pas. Pour se comprendre, ils peuvent compter sur un ressenti commun : la chorégraphie !

Anthony Guyon, comédien sourd et Denis Plassard, danseur bavard proposent un témoignage, le récit épique d’une première rencontre. Ils nous narrent, avec force paroles, signes et mouvements la façon dont ils se sont rencontrés à l’intérieur d’un ascenseur moderne mais dépourvu de climatisation ; un ascenseur équipé d’un écran diffusant de la publicité pour des vacances dans les îles.

Lorsque l’ascenseur tombe en panne, ils se retrouvent face à face, obligés de communiquer.

Ce duo est une vraie création bilingue, un double one man show dans 4 m².

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et Flers Agglo. .

Pôle culturel du Grand Turc 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79

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English : ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES

L’événement ON NE PARLE PAS AVEC DES MOUFLES La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-09-07 par REZZO