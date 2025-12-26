ON NE S’EMMERDE PLUS !, Sète

ON NE S’EMMERDE PLUS !

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17

Ne pas m’emmerder la vie, rire et profiter voilà le programme d’une vie, ma vie. Je vais vous confier un secret et j’espère que ça ne restera pas entre nous !

Avec Philippe Souverville.Se rapprocher de ses rêves c’est possible. Je vais vous partager mon histoire, mes rêves, mes galères, avec pour unique but le bonheur et le rire. Devenir humoriste, quand j’ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents mon père m’a dit, humoriste ?C’est super ça ! Et sinon t’as trouvé du boulot ? Si vous avez des doutes sur vos projets, n’hésitez pas à en parler à votre entourage, vous n’aurez plus de doutes, ni de projet…Ne pas m’emmerder la vie, rire et profiter voilà le programme d’une vie, ma vie. Je vais vous confier un secret et j’espère que ça ne restera pas entre nous ! .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Don’t get bored with life, laugh and enjoy that’s the program for a life, my life. I’m going to let you in on a secret, and I hope it won’t stay between us!

