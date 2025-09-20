On n’est pas sérieux quand on a 30 ans ! Théâtre des Salins Martigues

Entrée libre. Renseignements aux 04 42 49 02 00 ou sur les-salins.net.

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Programme danse et cirque pensé par Nacim Battou et Constance Biasotto

La jeunesse à l’honneur : sous la direction artisitique de Nacim Battou, chorégraphe et de Constance Biasotto, directrice de la compagnie le Bazar Palace, les élèves de l’école de cirque l’Ésacto’Lido à Toulouse, du Site Pablo Picasso à Martigues et de Pulsion, Maison de la Danse à Istres, investiront tous les espaces du théâtre pour vous faire découvrir leur pratique et les coulisses du bâtiment. Ils seront accompagnés par les élèves du Site Picasso et de Pulsion, Maison de la Danse à Istres.

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442490200 https://les-salins.net La scène nationale de Martigues s’attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

