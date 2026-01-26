On n’est pas sorti de l’auberge Charolles

On n’est pas sorti de l’auberge

Salle des remparts Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-06

Comédie théâtre Tout va de travers dans cette auberge depuis qu’une page du livre d’or a mystérieusement été arrachée. Entre un juriste inquiétant, une mairie zélée, des pèlerins improbables et un ancien détenu mystique, les embrouilles s’enchaînent. Quelqu’un connait le secret et complote. A moins que la maison soit simplement hantée ? Un joyeux chaos où l’on rit beaucoup. On n’est pas sorti de l’auberge ! .

Salle des remparts Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 02 23 19 69 emmanuel@appdeveloppement.fr

