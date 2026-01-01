On n’y comprend plus rien… à l’histoire de la Palestine ! Salle Romain Rolland Mairie de Clamecy Clamecy

On n’y comprend plus rien… à l’histoire de la Palestine !

Salle Romain Rolland Mairie de Clamecy Place du 19 Août Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 21:00:00

Date(s) :

2026-01-31

On n’y comprend plus rien… à l’histoire de la Palestine ! Samedi 31 janvier 2026 Petit rappel des causes pour comprendre les effets sur la situation actuelle Au programme

18h Chorale, chansons du monde

18h30 Intervention de Y. Khatchatriantz (membre de l’UJFP, Union Juive Française pour la Paix Président de l’association Présents pour Gaza ! )

19h Cinéma Yallah Gaza Film de Roland Nurier Des témoignages de Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d’historiens, de journalistes, d’israéliens et de juristes. Ce film parle du quotidien, de géopolitique, de sionisme, de religions, de politiques interne palestinienne, du Droit International, et des motifs d’espoir.

Présents pour Gaza ! est une association de concitoyens qui propose des actions humanitaires, informatives et culturelles en faveur de la population de Gaza. Elle exerce deux activités

– activité humanitaire en direction des habitants de Gaza (dons, contacts utiles, recherche de solutions matérielles, coopération avec d’autres associations…

– activité d’information réalisation et diffusion d’un périodique (la Gazette de Gaza) présentant la mise en œuvre des actions humanitaires pour les gazaouis et la réalisation d’action culturelles locales.

Petite restauration proposée sur place au profit de l’association Présents pour Gaza !

Un temps d’information, d’échange et de réflexion conseillé à toutes et tous Entrée libre .

Salle Romain Rolland Mairie de Clamecy Place du 19 Août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : On n’y comprend plus rien… à l’histoire de la Palestine !

L’événement On n’y comprend plus rien… à l’histoire de la Palestine ! Clamecy a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Clamecy Haut Nivernais