On papote et on crée PERIERS Périers
PERIERS 8 Place du fairage Périers Manche
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Animation à partager en famille. Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez fabriquer des bracelets, gris-gris et porte clés.
Accessible avec des enfants à partir de 10 ans. .
