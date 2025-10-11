On papote et on crée PERIERS Périers

PERIERS 8 Place du fairage Périers Manche

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Animation à partager en famille. Accueilli et accompagné par un animateur professionnel, venez fabriquer des bracelets, gris-gris et porte clés.

Accessible avec des enfants à partir de 10 ans. .

