On pique-nique à la médiathèque Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau samedi 4 octobre 2025.
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2025-10-04 12:00:00
fin : 2025-10-04 14:00:00
2025-10-04
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez pique-niquer à la médiathèque.
Les samedis, la médiathèque est ouverte en continu de 10h à 17h.
Pour tous, avec votre panier garni. .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
