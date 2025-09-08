On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Quartier les Plaines Tanneron
On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Quartier les Plaines Tanneron lundi 8 septembre 2025.
On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron
Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif= un shooting photo /une photographe (frais Hello Asso en suppl) valable le samedi 11 octobre 2025
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-08 09:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-09-08 2025-10-11
Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tourrettes, dans le Pays de Fayence.
8ᵉ Édition.
Ouverture des inscriptions le 01 septembre 2025 www.onposepourlerose.fr
Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com
English :
Support the cause! On Pose Pour le Rose in Tourrettes, Pays de Fayence.
8? Edition.
Registration opens September 01, 2025: www.onposepourlerose.fr
German :
Unterstützen Sie die Sache! On Pose Pour le Rose in Tourrettes, im Pays de Fayence.
8? Ausgabe.
Anmeldeschluss ist der 01. September 2025: www.onposepourlerose.fr
Italiano :
Sostenete la causa! Su Pose Pour le Rose a Tourrettes, Pays de Fayence.
8? Edizione.
Le iscrizioni si aprono il 01 settembre 2025: www.onposepourlerose.fr
Espanol :
Apoya la causa En Pose Pour le Rose en Tourrettes, Pays de Fayence.
8? Edición.
La inscripción se abre el 01 de septiembre 2025: www.onposepourlerose.fr
