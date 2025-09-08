On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Quartier les Plaines Tanneron

lundi 8 septembre 2025.

On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif= un shooting photo /une photographe (frais Hello Asso en suppl) valable le samedi 11 octobre 2025

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-08 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-09-08 2025-10-11

Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tourrettes, dans le Pays de Fayence.

8ᵉ Édition.

Ouverture des inscriptions le 01 septembre 2025 www.onposepourlerose.fr

.

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com

English :

Support the cause! On Pose Pour le Rose in Tourrettes, Pays de Fayence.

8? Edition.

Registration opens September 01, 2025: www.onposepourlerose.fr

German :

Unterstützen Sie die Sache! On Pose Pour le Rose in Tourrettes, im Pays de Fayence.

8? Ausgabe.

Anmeldeschluss ist der 01. September 2025: www.onposepourlerose.fr

Italiano :

Sostenete la causa! Su Pose Pour le Rose a Tourrettes, Pays de Fayence.

8? Edizione.

Le iscrizioni si aprono il 01 settembre 2025: www.onposepourlerose.fr

Espanol :

Apoya la causa En Pose Pour le Rose en Tourrettes, Pays de Fayence.

8? Edición.

La inscripción se abre el 01 de septiembre 2025: www.onposepourlerose.fr

