On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Quartier les Plaines Tanneron
samedi 5 septembre 2026 · Quartier les Plaines · Tanneron
Informations pratiques
Tanneron
On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron
Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif= un shooting photo /une photographe (frais Hello Asso en suppl) valable le samedi 11 octobre 2025
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-10-10
Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron, dans le Pays de Fayence.
10ᵉ Édition- Pôle Var
Ouverture des inscriptions le 01 septembre 2026 www.onposepourlerose.fr
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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com
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English :
Support the cause?! Let’s Pose for Pink %E0 Tanneron, in the Pays de Fayence.
10th Edition P%F4le Var
Registration opens on September 1, 2026: www.onposepourlerose.fr
L’événement On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Tanneron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence