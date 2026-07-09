On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Quartier les Plaines Tanneron

Informations pratiques

Tanneron

On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif= un shooting photo /une photographe (frais Hello Asso en suppl) valable le samedi 11 octobre 2025

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-10-10

Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron, dans le Pays de Fayence.

10ᵉ Édition- Pôle Var

Ouverture des inscriptions le 01 septembre 2026 www.onposepourlerose.fr

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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82 opprt83@gmail.com

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English :

Support the cause?! Let’s Pose for Pink %E0 Tanneron, in the Pays de Fayence.

10th Edition P%F4le Var

Registration opens on September 1, 2026: www.onposepourlerose.fr

L’événement On Pose pour le Rose | Pôle Tanneron Tanneron a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence