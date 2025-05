On prend l’air au jardin du 38 ! – Jardin du 38 Nantes, 23 mai 2025 02:51, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-13 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Le 13 juin – On prend l’air au jardin du 38 !Marie et Alphonse s’associe à Horizon Jeunesse pour une après-midi festive de 14h à 21h.Au programme : sérigraphie, couture, jeux, bar à boissons, barbecue… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !Que vous soyez fidèle à l’atelier ou simplement curieux·se, rejoignez-nous pour une journée gratuite, ensoleillée et rythmée par la musique.

Jardin du 38 Nantes 44036